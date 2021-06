Circulation bien compliquée sur les routes du pays ce lundi

Dernière mise à jour : 13h50

Avec le sommet de l’OTAN et la venue du Président américain, Joe Biden, il est évidemment bien difficile de circuler à Bruxelles cet après-midi. Mais les autres régions ne sont pas en reste.

Bruxelles

- Certains axes, parfois importants, peuvent être fermés momentanément pour laisser passer le convoi. Des bouchons peuvent se former subitement mais ces fermetures sont généralement de courte durée.

- Le tunnel Otan est toujours fermé dans les deux sens.

Sur le Ring

En circulation extérieure

- Des files entre Woluwe-St-Etienne et Machelen et entre Strombeek-Bever et Wemmel vers Grand-Bigard avec, à chaque fois, une dizaine de minutes supplémentaires.

En circulation intérieure

- ça ralentit entre Grand-Bigard et Zellik vers Zaventem.

Wallonie

- Un accident grave s’est produit sur la N5 qui relie Couvin à Charleroi à hauteur de Couillet. La chaussée est fermée dans les deux sens entre les 4 bras de Couillet et l’entrée du R3. Cette fermeture risque d’être de longue durée, le parquet doit descendre sur place.

- Un accident s’est produit sur l’E42 Namur – Liège à hauteur de Huy-Braive. La voie de droite est indisponible vers Liège.