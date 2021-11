Chaussée glissantes: neige en Ardenne, givre et plaques de glace ailleurs

Comme prévu la neige est tombée, sur le Sud et L'Est du Pays. Les autoroutes sont dégagées mais la prudence reste de mise.

Attention, du verglas se généralise principalement en Province du Hainaut.

Restez prudents surtout sur les bretelles d'accès et de sortie, sur les ponts et viaducs mais aussi sur les nationales et le réseau secondaire. De nombreux accidents sont signalés dans la Province. Adaptez votre vitesse, maintenez une distance de sécurité, et évitez les freinages brusques.

Des épandages préventifs ont eu lieu cette nuit et continuent en ce moment.