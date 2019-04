Ce vendredi matin, on relevait d'importantes files dans le chantier entre Arlon et Sterpenich sur l'E411 venant de Namur. La cause est finalement connue: un camion est tombé en panne d'essence dans ce chantier. La chaussée a été fermée vers 8h00 puis rouverte peu avant 10h00.

Les files ont été importantes et une déviation a été mise en place.

Les files ont rapidement diminué une fois la chaussée rouverte.