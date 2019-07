Quels sont les chantiers qui poseront problème cet été: le récapitulatif

Voici la liste des chantiers de l'été qui risquent de vous poser problème sur le trajet de vos vacances.

A Bruxelles et ses alentours

Les travaux sur la fin de l'autoroute de la mer vers le centre de Bruxelles ennuient déjà les automobilistes sur le chemin de leur retour de la mer. Une voie est fermée de Grand-Bigard à Berchem-Saint-Agathe vers le Midi. Le trafic risque donc d'être plus chargé sur l'E40 Gand-Bruxelles cet été (fin : fin août).

En plus de cela, les tunnels Rogier et Léopold II seront fermés à partir de 22h ce vendredi soir et ce jusqu'au 1er septembre. Cependant, une voie sera disponible dans le tunnel Rogier dans chaque sens. Le tunnel Léopold II sera totalement fermé. La circulation se fera en surface.

En province de Liège

E40 :

- entre Alleur et Loncin en direction de l'Allemagne

- entre Cheratte et Barchon : une voie en moins vers l'Allemagne jusqu'à fin août

- sur le viaduc de Welkenraedt : seulement une bande disponible dans les deux sens

E42:

- entre Saint-Vith et Breitfeld : une voie est disponible dans chaque sens jusqu'à fin septembre

En province du Hainaut

Sur l'E19/E42:

- entre Obourg et Jemappes : deux bandes sont disponibles dans chaque sens

En province du Luxembourg

Sur l'E411:

- les travaux entre Louvranges et Nil-Saint-Vincent vers Namur devraient se terminer la première semaine de juillet

- les travaux entre Nil-Saint-Vincent et Thorembais-Saint-Trond (sur 8 km) débuteront fin juillet jusqu'à l'automne

- les travaux à Lavaux Saint-Anne (l'Arc Majeur) : deux voies sont disponibles vers le Luxembourg et une voie vers Bruxelles

NB : L'Arc Majeur devrait être installé la nuit du 10 au 11 août.

- à partir de la frontière luxembourgeoise : la vitesse est limité à 90 km/h jusqu'au 12 juillet