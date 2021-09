Ce matin : premier rush matinal depuis mars 2020

Selon le Verkeercentrum et l'équipe du mobilinfo RTBF, nous constatons ce matin des ralentissements importants sur l'ensemble du réseau belge avec plus de 300 km de bouchon à entre 8h et 8h40.

Depuis 8h ce matin, on sent que les ralentissements ont pris de l'ampleur partout. Le Verkeer parle de "Hetnieuwenormaal".

En Wallonie:

Que ce soit pour aller vers les différents centre-ville comme Mons, Charleroi, Liège, Namur, Châtelet. Les différents chantiers wallons vous ralentissent sur la E40 à Cheratte, E42 à Verviers, E411 à Habay.

A Bruxelles:

Il y a beaucoup de monde qui empruntent le ring entre Braine l'Alleud et Tervueren vers Zaventem et de Grand-Bigard à Zaventem, du monde en direction de Bruxelles-centre et sur la petite ceinture.

En Flandres:

Il y a deux accidents qui apportent davantage de files : sur la E40 avant Erpe-Mere vers Bruxelles et sur la E17 dans les travaux à Gand vers Lille.

A 9h, on sent déjà que la tendance va vers une diminution en Wallonie.