Ce mardi matin sur les routes : Accident à Alleur vers Bruxelles

Mise à jour : 7h45

Province du Luxembourg:

- E411 Namur - Luxembourg : Files entre Arlon et Strassen, + 40 min

Un accident à Alleur sur l'E40 pose problème:

Accident sur l'E40 à Alleur, dans la zone de travaux : files depuis Herstal (+ 30 min) vers Bruxelles

Axes vers Bruxelles:

- sur l'E40 venant de Liège : depuis Heverlée

- sur l'E40 venant de Gand : entre Affligem et Grand-Bigard

- sur l'E19 venant de Mons : entre Arquennes et Nivelles

- sur l'E429 venant de Tournai : entre Lembeek et Hal

- sur l'E314 venant de Lummen : entre Aarschot et Holsbeek

Le point sur le Ring de Bruxelles:

- entre Ophain et Tervueren vers Zaventem : + 45 min

- entre Strombeek et Wemmel vers Grand-Bigard

- entre Wauthier-Braine et Huizingen vers Grand-Bigard ( travaux ) : +25 min

- entre Grand-Bigard et Jette et entre Strombeek et Grimbergen vers Zaventem