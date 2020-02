Ce lundi matin : des accidents perturbent le trafic vers Bruxelles

Dernière mise à jour : 7h25

Il y a plusieurs accidents sur les axes vers Bruxelles ce matin:

- E411 à Léonard : + de 40 min perdues depuis Rosières, et des ralentissements dans le centre de Jezus-Eik. Concernant l'accident à Léonard, deux voies sur 5 sont neutralisées par des véhicules et un bus. On roule sur la voie de gauche vers Bruxelles-centre et sur les deux voies de gauche vers le Ring vers Zaventem.

- E40 à Wetteren : 6 km de files : + d'1 h depuis Gand

- E19 à Nivelles : files, situation dangereuse

Situation sur le ring de Bruxelles:

- entre Braine L'Alleud et Tervueren vers Zaventem

- entre Wauthier-Braine et Huizingen vers Grand-Bigard

- entre Grand-Bigard et Jette et entre Strombeek et Machelen vers Zaventem