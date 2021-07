Camion sur le flanc sur le ring de Bruxelles

La chaussée est dégagée ( 8h09)

FIN......Un accident impliquant un camion sur le flanc s’est produit ce matin sur le ring intérieur. Le tunnel Léonard est fermé dans les deux sens.

Les automobilistes doivent donc quitter l’autoroute et faire un détour. Les véhicules souhaitant emprunter l’E19 depuis l’échangeur de Woluwe-Saint-Etienne vers Mons et Charleroi sont invités à prendre le ring extérieur. Ceci s’applique également à ceux qui souhaitent emprunter l’E411 vers Namur depuis l’échangeur de Grand-Bigard. Si vous devez vous rendre à Anvers depuis l’échangeur d’Ittre via l’A12 ou l’E19, il est par contre préférable d’emprunter le ring intérieur.