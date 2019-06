Camion sur le flanc sur la N4 à Bastogne

Peu avant 10h, un camion s'est couché sur le flanc sur la N4 Namur - Arlon à hauteur de Bastogne.



Lors de cet accident, le camion a percuté un portique de panneaux de signalisation qui est tombé sur les voies de circulation.

Les conséquences sont importantes:

- dans le sens Arlon vers Namur, la chaussée est complètement fermée à la circulation.

- dans le sens Namur vers Arlon, le passage ne se fait que via la voie d'arrêt d'urgence.

Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, des files commencent à se former.

Ce blocage risque de durer un moment puisqu'il faudra non seulement relever le camion mais également dégager le portique qui est tombé.

Des déviations ont été mises en place:

VERS NAMUR: via la N30 et N84 Bastogne centre.

VERS ARLON: via l'E25