Dernière mise à jour: 10h05

Bonne nouvelle: la Police nous informe que la chaussée est à présent rouverte sur l’E42 Prüm (D) – Battice au niveau de la sortie Lambermont et le camion, qui avait pris feu plus tôt ce matin, a été dépanné. Les files se sont rapidement résorbées et la circulation est de nouveau fluide en direction de Battice.