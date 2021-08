Camion en feu sur l’E42 : chaussée fermée à Lambermont

Dernière mise à jour: 06h50

La Police nous signale qu’un camion a pris feu sur l’E42 Prüm (D) – Battice, au km 6.8, un peu avant la sortie Lambermont. Il s’agit de la remorque du camion qui est en feu. Les pompiers sont déjà sur place et ils ont fermé l’autoroute en direction de Battice le temps de leur intervention. L'incendie est actuellement toujours en cours et l'autoroute risque de rester fermée encore un long moment.

Aucune déviation n'a été mise en place car le camion se trouve entre une bretelle de sortie et d'accès. Les automobilistes devant passer par cet endroit quittent donc l'autoroute via la bretelle de sortie n°4 "Lambermont" pour ensuite reprendre l'autoroute via la bretelle d'accès de Lambermont.

Les flammes risquent d'endommager la chaussée, nous vous tiendrons informés si celle-ci doit être réparée suite à cet incendie.