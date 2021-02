Bruxelles Ville 30: les premiers chiffres sont tombés

Soit, dans les deux cas, une baisse rapide et significative de 9% dont est particulièrement fière Elke Van den Brandt, Ministre de la Mobilité et de la Sécurité routière.

Quel impact sur les temps de parcours ?

Les temps de parcours n'augmentent pas - © Bruxelles Mobilité

Malgré la vitesse moyenne globalement en baisse, il semble que les temps de parcours soient stables. Bruxelles Mobilité a effectué une analyse sur des itinéraires types à différents moments de la journée et de la semaine. Il en ressort bel et bien que, hors périodes de vacances scolaires, les temps de parcours ne sont pas plus longs quels que soient l'itinéraire et l'heure (heures de pointe et heures creuses).