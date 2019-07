Bruxelles va vivre à l'heure du Tour de France

Dans quelques jours, Bruxelles sera le théâtre du grand départ du Tour de France.

Deux étapes vont se dérouler dans notre capitale : l’étape en ligne le samedi 6 juillet et le contre-la-montre par équipe le dimanche 7 juillet. Dès le jeudi 4 juillet, jour de la présentation des équipes sur la Grand-Place, l’organisation de ce grand rendez-vous sportif impactera fortement non seulement les communes traversées par la compétition, mais également toute la Région de Bruxelles-Capitale.

Jeudi 04.07

FAN PARK – PRESENTATION DES EQUIPES

Fermeture des rues à partir de 14h

Dès 14h00 : Fan Park - place De Brouckère (ouvert jusqu’au dimanche 07.07.2019 – 18h)

15h00 - 19h45 : Animations et présentation des équipes - Grand-Place



Samedi 06.07

ÉTAPE EN LIGNE : BRUXELLES - CHARLEROI - BRUXELLES

Départ (fermeture du parcours de 7h à 13h)

12h00 : Départ fictif (place Royale)

12h25 : Départ réel (Molenbeek, boulevard Mettewie)

Arrivée (fermeture du parcours de 13h à 19h)

16h15 : Entrée des coureurs dans la Région de Bruxelles-Capitale (via Tervuren, Quatre Bras)

16h45 : Arrivée (devant les grilles du Château de Laeken)



Dimanche 07.07

Fermeture du parcours de 6h à 18h

ÉTAPE CONTRE-LA-MONTRE PAR ÉQUIPE : BRUXELLES PALAIS ROYAL - BRUXELLES ATOMIUM

14h30 : départ de la première équipe (place des Palais)

16h45 : arrivée de la dernière équipe (boulevard du Centenaire)

Transport en commun

Il est vivement recommandé d’éviter l’utilisation de la voiture et de privilégier le métro, le train ou les autres alternatives existantes.

Les samedi 6 et dimanche 7 juillet, les métros, trams et bus de la STIB seront gratuits à Bruxelles. De nombreuses lignes de tram et de bus seront toutefois fortement perturbées. Consultez le site www.stib-mivb.be afin de connaître les déviations et interruptions sur votre ligne.

Le train est également un moyen très efficace pour se déplacer dans Bruxelles. Pas moins de 33 gares sont réparties sur le territoire bruxellois. De plus, le billet week-end donne droit à une réduction de 50%. Infos sur

https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/se-deplacer/train et www.sncb.be.

Pour ceux qui souhaitent toutefois venir en voiture, nous conseillons d’utiliser les parkings de dissuasion ‘Park and Ride’ en bordure de la région Bruxelles-Capitale, fléchés à partir du ring. Pour tous les détails au sujet des parkings P&R, ainsi que les autres parkings publics : www.parkandride.brussels

N’oubliez pas les alternatives telles que la location de vélos ou trottinettes via les divers sites ou applis : Villo!, Blue Bike, Bike Citizens, Billy Bike, Uber Jump, Scooty, Lime, Tier, Dott, Flash/Circ.

Fermeture de circulation

L'ensemble du parcours, ainsi que les rues avoisinantes, seront interdits à la circulation (attention : avec dépannage des véhicules). Sur le territoire de notre zone de police, à savoir Bruxelles-Ville, Laeken, Haren, Neder-over-Heembeek et Ixelles, de nombreuses interdictions de stationnement seront appliquées. Si vous habitez ou travaillez à Bruxelles Ville ou Ixelles, alors nous invitons à consulter notre carte interactive indiquant les rues impactées :

https://www.scribblemaps.com/maps/view/Tour_de_France_Polbru

En outre, plusieurs sorties et entrées d'autoroute à et autour de Bruxelles seront fermées pour assurer le passage en toute sécurité des coureurs. Le 4 juillet, la sortie ‘Avenue du Parc Royal’ de l'A12 sera fermée. Le matin du 6 juillet, la sortie 14 'Anderlecht-Moortebeek' sera fermée du ring extérieur R0 et l'après-midi le tunnel Reyers (E40 - direction centre). Dans l'après-midi, les sorties 25 'Braine L'Alleud' et 26 'Mont-Saint-Jean/Waterloo' et la sortie 4-Amen'Tervuren' du Ring 0 seront fermées, ainsi que la sortie 2 'Strombeek-Bever' de l’A12.

Le 7 juillet, la sortie' Evere' de l'E40 (A3) en direction de Bruxelles sera fermée, l'échangeur Leonard A4/E411 en direction de Bruxelles près du R0 'Tervuren/Auderghem' et la connexion du R0 avec l'échangeur A12 et E40 'Sint-Stevens-Woluwe' ainsi que la sortie Kraainem.

Parkings

Jeudi 04.07 de 14h à 20h

[INTERPARKING] Grand Place (accès et sortie impossible)

[INTERPARKING] Monnaie (accès et sortie impossible)

[INTERPARKING] Ecuyer (accès et sortie impossible)

[INTERPARKING] De Brouckère (accès impossible) > sortie reste possible

[INTERPARKING] Alhambra (accès impossible) > sortie reste possible

Samedi 06.07 de 9h à 13h

[INTERPARKING] Grand Place (accès et sortie impossible)

[INTERPARKING] Ecuyer (accès et sortie impossible)

[INTERPARKING] Monnaie (sortie impossible) > accès reste possible

[Q-PARK] Dansaert (accès et sortie impossible)

[Q-PARK] Simonis (accès et sortie impossible)



Samedi 06.07 de 13h à 19h

[INTERPARKING] Loi (accès impossible) > sortie possible

[INTERPARKING] Passage 44 (accès et sortie uniquement via la rue de l’Ommegang)

[INTERPARKING] Botanique – St Jean (accès et sortie impossible)

[INTERPARKING] Rogier – pas d’accès via bld du Jardin Botanique/place Rogier

[INTERPARKING] WTC (accès et sortie impossible)

[INDIGO] Up-site (accès et sortie impossible)

[Brussels Expo] Parkings T & B fermeture totale du samedi 06.07 à 17h00 au lundi 08.07 à 6h00



Dimanche 07.07

[INTERPARKING] Loi > accès et sortie impossible de 6h00 à 18h30

Brussels Expo] Parkings T & B fermeture totale du samedi 06.07 à 17h00 au lundi 08.07 à 6h00

(Source : Polbru)