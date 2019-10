Marathon de Bruxelles : tout ce qu'il faut savoir au niveau circulation

Ce dimanche 6 octobre 2019, ils seront des milliers à courir dans les rues de la capitale. Pour sa 16e édition, l’événement débutera et se terminera comme à l’accoutumée dans le parc du Cinquantenaire.

Beaucoup de problèmes de circulation sont à prévoir. Il est vivement conseillé d'éviter de se rendre dans la capitale en voiture ce dimanche. Privilégiez les parkings de délestage ou les transports en commun.

Transports en commun

La STIB adapte ses itinéraires pour l'occasion :

TRAM

Tram 7

Jusqu’à 12h, les trams 7 sont remplacés par des T-bus entre Buyl et Vanderkindere.

Les T-bus sont déviés entre les arrêts Buyl et Bascule via Flagey et ne desservent pas les arrêts Cambre-Etoile et Legrand. L’arrêt Buyl est déplacé vers l’arrêt du bus 71 dans l’avenue de l’Hippodrome. L’arrêt Bascule est déplacé vers l’arrêt du bus 38 dans la chaussée de Waterloo.

Tram 8

Jusqu’à 12h, les trams 8 ne circulent pas entre les arrêts Legrand et Musée du Tram.

Les trams 25 circulent normalement entre Buyl et Boondael Gare.

Tram 81

Jusqu’à 15h, les trams 81 ne circulent pas entre les arrêts Merode et Montgomery.

L’arrêt Merode est déplacé vers l’avenue des Celtes n°7.

Tram 92-93

Jusqu’à 13h, les trams 92 et 93 ne circulent pas entre les arrêts Louise et Botanique.

Prenez le métro 2 ou 6 entre ces deux arrêts.

BUS

Bus 12

Jusqu’à 11h15, les bus 12 ne circulent pas entre les arrêts Schuman et Trône. Après l’arrêt Schuman, les bus circulent jusqu’à la station Maelbeek.

L’arrêt Schuman vers Brussels Airport est déplacé vers la rue Archimède n°14.

Bus 17

Jusqu’à 13h30, les bus 17 ne circulent pas entre les arrêts Les Trois Tilleuls et Heiligenborre.

Bus 21

Jusqu’à 11h15, les bus 21 ne circulent pas entre les arrêts Schuman et Luxembourg. Après l’arrêt Schuman, les bus circulent jusqu’à la station Maelbeek.

L’arrêt Schuman vers Maes est déplacé vers la rue Archimède n°14.

Bus 27

Jusqu’à 15h, les bus 27 ne circulent pas entre les arrêts Georges-Henri et Gare du Midi. Après l’arrêt Georges-Henri, les bus circulent jusqu’à la station Maelbeek via Diamant et de Jamblinne de Meux.

L’arrêt Georges-Henri est déplacé vers l’arrêt du bus 28.

Bus 33

Jusqu’à 12h, la ligne de bus 33 n’est pas exploitée.

Bus 34

Jusqu’à 13h30, les bus 34 ne circulent pas entre les arrêts Eglise Saint-Julien et Sainte-Anne/Rond-Point du Souverain. Après l’arrêt Eglise Saint-Julien, les bus circulent jusqu’à Herrmann-Debroux par l’itinéraire du bus 72.

Direction Porte de Namur, les bus 34 desservent l’arrêt Vandromme.

Bus 36

Jusqu’à 12h, les bus 36 ne circulent pas entre les arrêts Chant d’Oiseau et Mareyde.

Les bus venant de Schuman/Nerviens direction Chant d'Oiseau sont déviés entre les arrêts Baron de Castro et Chant d'Oiseau. Les arrêts Drève de Nivelles, Mouettes et Océan Atlantique sont desservis uniquement direction Schuman/Nerviens.

Jusqu’à 14h45, les bus 36 ne circulent pas entre les arrêts Nerviens et Schuman.

L’arrêt Nerviens direction Konkel est déplacé vers l’arrêt direction Schuman. L’arrêt Leman est déplacé vers l’arrêt du bus 80 direction Porte de Namur.

Bus 38

Jusqu’à 11h30, les bus 38 ne circulent pas entre les arrêts Trône et Gare Centrale. Après l’arrêt Trône, les bus circulent jusqu’à Porte de Namur.

Bus 41

Jusqu’à 12h45, les bus 41 ne circulent pas entre les arrêts Montana et Brésil. Après l'arrêt Brésil, les bus circulent jusqu'à l'arrêt ULB.

Jusqu’à 13h30, les bus 41 ne circulent pas entre les arrêts Herrmann-Debroux et Transvaal.

L’arrêt Herrmann-Debroux est déplacé dans l’avenue Gustave Demey, peu avant le boulevard du Souverain.

Bus 59

Jusqu’à 11h15, les bus 59 ne circulent pas entre les arrêts Etangs et Maelbeek.

L’arrêt Etangs direction Hôpital Etterbeek-Ixelles se fait à l’arrêt du bus 34 direction Porte de Namur.

Bus 60

Jusqu’à 11h15, les bus 60 ne circulent pas entre les arrêts Etangs et Ambiorix.

L’arrêt Etangs direction Uccle Calevoet se fait à l’arrêt du bus 34 direction Porte de Namur.

Bus 61

Jusqu’à 15h, les bus 61 ne circulent pas entre les arrêts de Jamblinne de Meux et Montgomery. Après l’arrêt de Jamblinne de Meux, les bus circulent jusqu’à la station Maelbeek.

L’arrêt de Jamblinne de Meux est déplacé vers l’arrêt Gueux du bus 21.

Bus 64

Jusqu’à 11h30, les bus 64 ne circulent pas entre les arrêts Maelbeek et Porte de Namur.

Bus 71

Jusqu’à 11h30, les bus 71 ne circulent pas entre les arrêts Trône et De Brouckère. Après l’arrêt Trône, les bus circulent jusqu’à Porte de Namur.

Bus 72

Jusqu’à 13h30, la ligne de bus 72 n’est pas exploitée.

Bus 79

Jusqu’à 11h15, les bus 79 circulent jusqu’à la station Maelbeek après Schuman.

L’arrêt Schuman vers Kraainem est déplacé vers la rue Archimède n°14.

Bus 80

Jusqu’à 15h, les bus 80 ne circulent pas entre les arrêts Georges-Henri et Porte de Namur. Après l’arrêt Georges-Henri, les bus circulent jusqu’à la station Maelbeek via Diamant et de Jamblinne de Meux.

L’arrêt Georges-Henri est déplacé vers l’arrêt du bus 28.

Bus 95

Jusqu’à 11h30, les bus 95 ne circulent pas entre les arrêts Trône et Grand-Place. Après l’arrêt Trône, les bus circulent jusqu’à Porte de Namur.

Jusqu’à 13h30, les bus 95 ne circulent pas entre les arrêts Les Trois Tilleuls et Wiener.

Grâce à la STIB, vous trouvez toute l'information concernant l'accès à l'événement en transports publics ici.

En voiture

Si vous optez quand même pour la voiture, vous pourrez vous garer sur les parkings gratuits au bord de la ville.

• Station Metro Kraainem (Avenue de Wezembeek 185, Woluwe-Saint-Lambert) Prenez la ligne de Métro 1 à partir de Kraainem en direction de la Gare de l’Ouest. Descendez à Merode.

• Station Metro Roodebeek (avenue J. Brel, Woluwe-Saint-Lambert) Prenez la ligne de Métro 1 à partir de Roodebeek en direction de la Gare de l’Ouest. Descendez à Merode.

• Station Metro Stalle (Petite Drève du Maréchal, Uccle) Prenez le tram 4 en direction de De Brouckère. Changez à De Brouckère et prenez la ligne de Métro 1 vers Merode.

• Station Metro Erasmus (rue Meylemeersch 13, Anderlecht) Prenez la ligne de Métro 5 à partir de la Station Érasme en direction de Herrmann-Debroux. Descendez à Merode.

• Station Metro Coovi (Chaussée de Mons 1304, Anderlecht) À partir de la station de Métro CÉRIA, prenez la ligne de Métro 5 en direction de Herrmann-Debroux. Descendez à Merode.

Quelles rues fermées et à quelle heure ?

Parc du Cinquantenaire Jubelpark 06:00 18:00

Rue de la Loi Wetstraat 08:30 12:00

Rd. Pt. R. Schuman Schumanplein 08:30 12:00

Rue Froissart Froissartstraat 08:30 12:00

Rue Belliard Belliardstraat 08:30 12:00

Rue Ducale Hertogstraat 08:35 12:00

Rue Royale Koningsstraat 08:35 12:00

Place Royale Koningsplaats 08:35 12:00

Place des Palais Paleizenplein 08:35 12:00

Rd. Pt. R. Schuman Schumanplein 08:35 12:00 trottoir + piste cyclable

Avenue des Nerviens Fiets + voetpad Nerviërslaan 08:35 12:00 trottoir + piste cyclable

Avenue des Gaulois Fiets + voetpad Galliërslaan 08:35 12:00

Rue de la Régence Regentschapstraat 08:35 12:00

Place Poelaert Poelaartplein 08:35 12:00

Place Stéphanie/TUNNEL Stefaniaplein/TUNNEL 08:35 12:00

Bailli/TUNNEL Baljuw/TUNNEL 08:35 12:00

Vleurgat /TUNNEL Vleurgat/TUNNEL 08:35 12:00

Avenue Louise Louizalaan 08:35 12:00

Square du bois Bosrondpunt 08:35 12:00

Bois de la Cambre Terkamerenbos 08:35 12:00

Avenue de Diane Dianalaan 08:35 12:00

Avenue du Panorama Panoramalaan 08:35 12:00

Carrefour des Attelages Gespanhoek 08:35 12:00

Avenue de Groenendael Groenendaalselaan 08:35 12:00

Avenue de Boitsfort Bosvoordselaan 08:35 12:00

Avenue de la Sapiniere Denneboslaan 08:35 12:00

Avenue de Flore Floralaan 08:35 12:00

Av. Lloyd George Lloyd George Laan 09:00 13:15

Av.Franklin. Roosevelt Franklin Rooseveltlaan 09:00 13:15

Chaussée de la Hulpe Terhulpsesteenweg 09:00 13:15

WATERMAEL-BOITSFORT / WATERMAAL-BOSVOORDE

Chaussé de la Hulpe Terhulpsesteenweg 09:00 13:15

Av. Delleur Delleurlaan 09:00 13:15

Place Léopold Wiener Léopold Wienerplein 09:00 13:15

Bld. Du Souverain Vorstlaan 09:00 13:15

AUDERGHEM / OUDERGEM

Bld. Du Souverain Vorstlaan 09:20 13:15

Avenue de Tervuren Tervurenlaan 09:20 13:15

WOLUWE ST.PIERRE / ST.PIETERS WOLUWE

Bld. Du Souverain Vorstlaan 09:20 14:25

Carrefour du Av. du Souverein Kruispunt Vorstlaan 09:20 14:25

Av. De Tervuren Tervurenlaan 09:20 14:25

Carrefour Av. Jules César Kruispunt Julius Cesarlaan 09:20 14:25

Square Montgomery Montgomeryplein 09:20 14:25

Parc du Cinquantenaire Jubelpark 06:00 18:00

TERVUREN

Quatre Bras 4 Armen kruispunt 09:20 13:45

Avenue de Tervuren Tervurenlaan 09:20 13:45

Paleizenlaan Paleizenlaan 09:20 13:45

Kastanjedreef Kastanjedreef 09:20 13:45

Rijkunst Rijkunst 09:20 13:45

Capucijnenpoortdreef Capucijnenpoortdreef 09:20 13:45

Kleine Vaartdreef Kleine Vaartdreef 09:20 13:45

Mathieuweg Mathieuweg 09:20 13:45

Rijkunstdreef Rijkunstdreef 09:20 13:45

ETTERBEEK

Avenue de Tervuren Tervurenlaan 09:20 14:45

(Source : STIB - Brussels Airport Marathon)