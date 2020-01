Bruxelles : les chantiers de 2020

Encore beaucoup de travaux dans la capitale cette année !

Quelques chantiers d'envergure risquent de vous poser quelques problèmes de circulation.

Les travaux dans le tunnel Léopold II vont se poursuivre. Comme en 2018 et 2019, le tunnel sera totalement fermé durant les deux mois d’été. En moyenne, 80 000 véhicules empruntent le tunnel chaque jour. Les équipements de signalisation, la surveillance, l’exploitation et la gestion centralisées, la communication, la lutte contre l’incendie, les conduits d’électricité et d’eau sont également rénovés. Les travaux devraient être terminés pour juin 2021.

Des travaux de rénovation et de sécurisation seront également d'actualité dans le tunnel Trône, où les équipes techniques de Bruxelles Mobilité sont actuellement occupées à rénover les entrées et sorties de ce tunnel. Fin des travaux prévue en juin 2021 là aussi.

Autre chantier en cours, celui de la rue des Palais à Schaerbeek, entre le square Jules de Trooz et la rue Van Schoor. Des pistes cyclables sont aménagées des deux côtés. Le partage de l’espace public sera redéfini afin de rééquilibrer la place de chaque mode de déplacement. Cela signifie également des traversées piétonnes plus sécurisées et une attention particulière sera donnée aux personnes à mobilité réduite. Les arrêts de bus et tram seront réaménagés sur le square afin de faciliter le passage du tram 3. Ce projet a également tenu compte du réaménagement de la rue Masui, mis en œuvre par Bruxelles Environnement.

Des travaux aussi du côté de la petite ceinture. Un chantier est actuellement en cours sur le boulevard du Midi, entre l’avenue Fonsny et la rue de Russie. Une bande de circulation va être supprimée pour donner plus de place aux vélos. Un cheminement piéton est également prévu dans le projet. Ce tronçon devrait être terminé pour la fin avril 2020. La piste cyclable va également être prolongée entre l’avenue des Arts, au croisement entre la rue Belliard et la rue du Luxembourg.

Les travaux de prolongement du tram 9, de l’Arbre Ballon, par la Cité modèle, jusqu’à la station de métro Roi Baudouin, se poursuivent. Les travaux se concentrent actuellement dans l’avenue de l’Arbre Ballon, entre le terminus du tram et le carrefour rue Profonde/De Heyn. La fin de cette partie des travaux est prévue pour le 15 mars prochain.

Des travaux sont également en cours du côté de l’avenue Albert, au croisement avec la chaussée d’Alsemberg. Les bandes de circulation sont rétrécies en direction de la Cambre. La fin de ce chantier est attendue pour le mois d'avril.

Enfin, quelques mots du boulevard du Souverain, avec des travaux à signaler entre l’avenue de la Fauconnerie et la place Léopold Wiener. Les bandes de circulation sont rétrécies en direction de la Cambre. Le chantier sera terminé le 3 avril.

(Source : Bruxelles Mobilité)