Bruxelles : Bus, trams et métros gratuits la nuit du Réveillon

La nuit de la Saint-Sylvestre, à Bruxelles, les lignes de métro et de tram seront prolongées jusqu’à 2h du matin, et les lignes de bus Noctis circulent de minuit à 5h du matin. Tout le réseau de la STIB sera gratuit dès minuit.

Métro

Les lignes de métro 1, 5 et 6 sont renforcées et circulent jusqu’à 2h du matin. Les métros de la ligne 2 sont prolongés dès 20h sur la ligne 6 jusqu’à Roi Baudouin.

Après 20h, un métro circulera toutes les 10 minutes sur les lignes 1 et 5. Sur la ligne 6, un métro circulera toutes les 5 minutes de 20h à 23h30, et toutes les 3 minutes de 23h30 à 2h15.

Stations et accès fermés

Pour la bonne orgnisation du feu d’artifice:

La station Roi Baudouin est fermée à partir de 18h, jusqu'à 8h du matin le 1er janvier.

La station Stuyvenbergh est fermée à partir de minuit.

A la station Heysel, l’accès 1 vers l'avenue Impératrice Charlotte / le Palais des Expositions est fermé. Vous serez invités à emprunter l'accès 3, à hauteur de l'arrêt du tram 7 et des bus 14 et 83 (vers l’Atomium et Kinepolis).

A Houba-Brugmann, l'accès 1 vers l'avenue Houba de Strooper / rue Téophile De Baisieux est fermé.

Les personnes à mobilité réduite sont invitées à rejoindre le site des festivités par la station Houba-Brugmann.

Tram

Toutes les lignes de tram (y compris le T-bus 93 entre Bockstael et Hôpital Brugmann) circuleront jusqu’à 2h du matin.

Après 20h, les lignes 3, 4 et 7 circuleront toutes les 10 minutes.

Des trams supplémentaires circuleront sur la ligne 7 entre les arrêts Centenaire et Buyl, et sur la ligne 51 entre les arrêts Stade et Lemonnier de 22h à 1h45.

Perturbations

Pour la bonne orgnisation du feu d’artifice, les trams 7 sont limités à l’arrêt Centenaire (au pied de l’Atomium) à partir de 19h. Le terminus Heysel n’est pas desservi.

Bus

Les lignes de bus Noctis circulent jusqu’à 5h du matin.

Les bus 89 circulent jusqu’à 2h du matin.

Les bus N18 circulent toutes les 10 minutes de minuit à 2h20 du matin, toutes les 20 minutes ensuite. Les bus N05, N06, N08 et N09 circulent toutes les 15 minutes, les bus N04, N10 et N11 toutes les 20 minutes, les bus N12, N13 et N16 toutes les 30 minutes.

Dès 19h, les bus 14 sont déviés depuis l’arrêt Arbre Ballon vers les arrêts Magnolias et Madelon de De Lijn (sur la chaussée Romaine), et les bus 83 sont limités à l’arrêt Palfijn. Les bus N18 sont limités à l’arrêt Stade toute la nuit.

Feu d’artifice à l’Atomium

Le feu d’artifice du nouvel an sera tiré depuis la place de Belgique, devant le Palais 5 du Heysel. Pour assister au spectacle, rendez-vous sur l’esplanade de l’Atomium.

Accès :

Heysel, Houba-Brugmann : métro 6

Stade : tram 51, bus N18

Esplanade : tram 3

Centenaire : tram 7, 19

Palfijn : bus 83

Magnolias (chaussée Romaine) : bus 14

(Source : STIB/Ville de Bruxelles)