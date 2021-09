Bilan positif pour Bruxelles Ville 30

Ce 1er janvier 2021, rouler à 30 km/h devenait la règle générale dans les rues de la capitale. Quelques mois après ce changement majeur, Bruxelles Mobilité tirait un premier bilan positif au niveau du respect de la mesure et de la réduction des accidents. Qu'en est-il aujourd'hui?

Le bilan des 6 premiers mois de 2021 confirme les premières tendances notamment en terme d'amélioration de la sécurité routière.

Elke Van den Brandt, ministre de la Mobilité et de la Sécurité Routière: "On commence petit à petit à le voir : la ville 30 porte ses fruits. C'est encore une évaluation intermédiaire dans une période inhabituelle, et il y aura encore beaucoup de travail dans les prochains mois et années. Mais la diminution du nombre de morts et de blessés graves montre que cela va dans la bonne direction. Les accidents font moins de victimes lorsque la vitesse diminue. Nous le savions, et nous le voyons maintenant dans les chiffres. Je veux remercier les automobilistes car un effort de leur part signifie des vies sauvées, jour après jour."

Moins d'accidents graves

Le premier bénéfice attendu de la Ville 30 était clairement une amélioration de la sécurité routière. Et cela continue à être le cas! L'analyse du dernier baromètre sécurité routière nous permet de tirer un bilan très positif : moins d'accidents, moins de blessés graves et décès! La catégorie d'usagers pour laquelle la baisse des accidents est la plus importante est d'ailleurs celle des occupants des voitures. Pour des raisons évidentes dues au confinement strict de mars à mai 2020, nous comparons les chiffres du premier semestre de 2021 à la moyenne des années 2016-2020 et pouvons constater une réduction de 20% du nombre d'accidents à Bruxelles. La diminution du nombre de blessés graves/morts est encore plus évidente : -25%! Il n'y a jamais eu aussi peu d'accidents graves, pas même en 2020 avec le confinement.



Passer de 50 à 30 km/h diminue de moitié les nuisances sonores dues au trafic routier. Entre 2,5 et 3.9 dB(A) selon le type de revêtement.

L'enjeu actuel : meilleur contrôle et mois de tolérance pour les excès de vitesse !