AWSR : 1 accident sur 6 est dû à un mauvais sommeil

Depuis quelques années, la qualité du sommeil des Wallons ne cesse de se détériorer. Près d’un Wallon sur trois déclare présenter des troubles du sommeil, notamment des difficultés d’endormissement. Et cette fatigue chronique s’est malheureusement amplifiée avec les effets de la crise COVID-19 sur notre quotidien. Ce phénomène a des conséquences souvent sous-estimées par les usagers sur nos routes, proches d’une surconsommation d’alcool. C’est le moment pour l’AWSR de les y sensibiliser et de les conseiller, à l’approche du changement d’heure fin de ce mois, et des vacances prochainement.

Le sommeil : tendance et effet de la crise covid

Plus de temps devant les écrans n'aide pas à un bon sommeil. - © Maskot - Getty Images/Maskot

Ces 10 dernières années, le pourcentage de Wallons disant souffrir de fatigue chronique a augmenté de 80%, passant de 4,8 à 8,7% de la population. Et cela empire en 2020, depuis la crise sanitaire, on constate trois fois plus de cas d’insomnie dans la population. En effet, depuis 1 an maintenant, notre rythme d’activité est bousculé entre télétravail et confinement : nous n’avons plus les effets d’entraînement du lever et coucher liés à nos activités professionnelles, sociales ou sportives. Cette absence de routine tend à déstabiliser notre horloge biologique. À cela s’ajoute le temps passé devant les écrans : il a augmenté considérablement dû au télétravail, entre autres. Nous passons aujourd’hui plus de 5 heures par jour devant un écran or un déficit de sommeil impacte l’énergie de chaque individu lors de ses interactions avec son environnement, y compris sur la route.