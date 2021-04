Aller à l’école à vélo : 30% des accidents impliquent les ados

Les beaux jours reviennent et avec le retour de l’école en présentiel, du moins en partie, nombreux sont les jeunes qui feront le trajet entre la maison et l’école en vélo. Mais ce trajet, même s’il est connu, peut comporter certains risques.

Chez les cyclistes de 0 à 11 ans, on ne constate qu’un nombre limité d’accidents par an (environ 50. Un chiffre stable sur ces 5 dernières années). Cela peut s’expliquer par deux choses :

- L’encadrement des parents qui sont beaucoup plus présents aux côtés de leurs enfants lors des différents trajets à vélo.

- L’autorisation pour les enfants jusqu’à 10 ans de circuler à vélo sur les trottoirs.

Mais plus les enfants grandissent, plus ils gagnent en autonomie et veulent donc réaliser leurs trajets seuls. C’est donc chez les jeunes cyclistes de 12 à 17 ans que l’augmentation d’accidents est sensible, en particulier l’an dernier.

De 120 victimes en 2019, ce chiffre est passé à 153 en 2020, soit 33 victimes supplémentaires. Ainsi, sur la période 2016-2020, on observe une augmentation de l’ordre de 68% des victimes cyclistes chez les adolescents.