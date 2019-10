Un accident impliquant camion s'est produit sur l'E40 Aix-la-Chapelle/Bruxelles dans la zone de travaux, à Alleur.

On relève 12 km de files entre Wandre et Alleur qui occasionnent plus d'une heure de retard vers Bruxelles.

Par ailleurs, un autre accident s'est produit sur le ring de Mons (R5) à Asquillies. La chaussée est fermée dans les deux sens et une déviation est prévue par la sortie 4 Asquillies et la N6.