Accident impliquant 3 camions et 2 voitures sur l'E42

Un accident impliquant 3 camions et 2 voitures s'est produit sur l'E42 Namur-Mons à hauteur de Courcelles, la chaussée est fermée en direction de Mons. L'accident s'est produit juste avant la bretelle d’accès du R3 vers Mons, il est possible que le camion en bande de droite se soit déporté vers la gauche à hauteur de la bretelle et des panneaux indiquant un retentissement de la chaussée 1000 m plus loin, passant de trois à deux voies. Une déviation est mise en place via la sortie Gouy et le R3 vers Heppignies, sortir à Trazegnies et reprendre vers l'E42 en direction de Mons.