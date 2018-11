Vers 9h, ce mercredi matin, un accident entre deux camions s'est produit sur le Ring de Bruxelles, en circulation extérieure, dans le tunnel Léonard (au km 22.1).

Les files ont été très importantes. Au pic des ralentissements, les automobilistes étaient à l’arrêt ou quasiment à partir de Braine l'Alleud et les moins chanceux ont perdu plus d'une heure et demi.

La chaussée est à présent dégagée et les files se résorbent vers Zaventem.