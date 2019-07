5 conseils pour mieux supporter la chaleur en voiture

La Belgique risque de connaître cette semaine des chaleurs record. Cela peut en réjouir certains et en désespérer d’autres mais quoi qu’il en soit, prendre le volant lorsque les températures sont très élevées, cela demande un peu de préparation.



Voici nos cinq conseils pour gérer au mieux la chaleur lorsque vous prendrez la route.



- Même si c'est très tentant, ne réglez pas la climatisation sur une températures trop fraîche. Réglez-la entre 5 et 10° plus bas que la température extérieure et n'hésitez pas à la couper régulièrement, au risque d'attraper un gros rhume en plein vague de chaleur.

- Emportez une bouteille d’eau et ne buvez pas " trop froid ", en effet boire une boisson trop froide n'entraînera pas un rafraîchissement mais bien l’effet contraire. Pour contrer cette différence de température, le corps va chercher à se réchauffer encore plus.

- Anticipez. Garez-vous autant que possible à l’ombre et protégez votre habitacle avec des protections adaptées. Pensez également à protéger les passagers les plus jeunes, à l’arrière, avec des pare-soleils.

- Adaptez vos horaires. C’est vrai que ce n’est pas toujours possible, malgré les vacances. Mais, si vous le pouvez, ne partez pas aux heures les plus chaudes. Préférez un départ matinal ou tardif.

- Dernier conseil et non le moindre : vérifiez la mécanique. Surtout si vous partez pour un long voyage, sur la route des vacances par exemple. Pensez par exemple au niveau de liquide de refroidissement ou au bon fonctionnement de la climatisation.