300 km d'embouteillages cet après-midi : l'heure de pointe la plus chargée de l'année

Près de 300 km d'embouteillages, nous vivons en ce moment l'heure de pointe la plus chargée de l'année !

Plusieurs endroits sont totalement saturés.

C'est le cas du centre-ville de Liège, mais aussi de différentes zones en chantier (E411 à Habay-la-Neuve, à Houyet ou encore à Rochefort mais également E40 entre Barchon et Cheratte vers Liège et entre Hognoul et Alleur vers l'Allemagne).

Ring de Bruxelles saturé

En circulation extérieure à 17h15 on note des files :

- entre Wezembeek-Oppem et Wemmel en direction de Grand-Bigard (sur 20 km avec ± de 1h30)

- entre Dilbeek et Halle en direction de l'E19 Mons

Circulation intérieure :

- entre Beersel et Wemmel (sur 18 km avec ±55min) et entre Grimbergen et Woluwé St Etienne (sur 9.5 km avec ±15min) en direction de Zaventem

- entre Kraainem et Hoeilaart en direction de Waterloo

- entre Wauthier Braine et Ittre en direction de Haut Ittre

Enormément de ralentissements également sur la petite ceinture de la capitale :

- dans le tunnel Reyers-Meiser direction A12.

- entre le tunnel Porte de Hal et le tunnel Léopold II en direction de la Basilique (sur 7 km avec + de 1h)

- sur l'Avenue Charles Quint et entre les tunnels Rogier et Trône (sur 2.5 km avec ±15min) et entre les tunnels Louise et Porte de Hal (sur 2 km avec ± 20min) en direction du Midi

- entre les tunnels Cinquantenaire et Loi en direction du Centre (sur 2.5km avec ±25min)

ainsi que sur les axes autours du bois de La Cambre et sur les axes autour des axes en direction du Centre

(Image : capture TomTom)