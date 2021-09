20 kilomètres de Bruxelles ce dimanche, perturbations de la circulation à prévoir

Ce 12 septembre, la capitale vivra au rythme des 20 km de Bruxelles.

Rues et tunnels fermés

A la clé, pas mal d'embarras de circulation à prévoir puisque dès 5h du matin le rond-point Montgomery et le complexe de tunnels Cinquantenaire/Belliard seront fermés. Dès 6h, il faut s'attendre à des perturbations de circulation dans les alentours de l'esplanade du Cinquantenaire.

De nombreux axes routiers seront complètement soustraits au trafic à partir de 9h :

Cinquantenaire

rue Belliard

rue de la Régence

avenue Louise

Bois de La Cambre

avenue Franklin Roosevelt

chaussée de La Hulpe

avenue Delleur

boulevard du Souverain

avenue de Tervueren

Comment vous rendre au Cinquantenaire ?

Si vous venez en voiture, privilégiez les parkings de dissuasion autour de Bruxelles. Les emplacements les plus faciles sont les parkings à Diamant, Kraainem (E40) et Delta (E411).

Si vous devez absolument emprunter les rues du parcours, sachez que la réouverture des rues sera progressive. Ainsi la rue Belliard sera ouverte au trafic vers 12h, l’avenue Louise vers 13h, l’avenue Franklin Roosevelt vers 14h, le boulevard du Souverain vers 15h et l’avenue de Tervuren aux alentours de 16h.

Vous pouvez passer sur le viaduc Herrmann-Debroux si vous devez rentrer en ville en venant de l’E411. Si vous devez passer à Montgomery, vous serez déviés vers la rue de la Loi pour pouvoir rentrer dans la boucle via la petite ceinture. Montgomery sera ouvert jusqu’à 10h30.

Si vous devez aller en ville, nous vous conseillons d’emprunter la Chaussée de Louvain pour aller vers Madou et d’ensuite emprunter les tunnels de la petite ceinture qui restent ouverts !

Vous pourrez ensuite emprunter le métro 1 "Gare de l’Ouest" ou 5 "Erasme" et descendre à "Mérode". Ceci vous permettra de vous rendre au départ en quelques minutes. La STIB va renforcer le dispositif à la station "Mérode". Nous vous conseillons d’acheter vos billets à l’avance.

Accès 1 et 4 (côté Parc du Cinquantenaire) : entrée dans la station

Accès 7 et 8 (côté gare de Mérode, avenue de Tervuren vers le square Montgomery) : sortie de la station

Les accès 2 et 3 sont fermés.

Pour faciliter les mouvements dans la station, suivez les directives des agents de la stib présents sur place.

Si vous arrivez en train, deux possibilités s’offrent à vous. Si votre train fait halte à la gare de "Bruxelles-Schuman" ou "Bruxelles-Central", vous pourrez emprunter le métro 1 "Stockel" ou "Herrmann-Debroux" et descendre à "Mérode".

Le train suburbain peut être particulièrement pratique si vous habitez Bruxelles ou sa région : http://www.belgianrail.be/fr/train-s.aspx

Si votre train fait halte à "Bruxelles-Midi" vous devez d’abord emprunter le métro 2 direction "Simonis – Elisabeth". Vous descendrez à la station "Arts-Loi" et prendrez le métro direction "Stockel" ou "Herrmann-Debroux" et descendre à "Mérode".

Les bus du TEC et de De Lijn font eux aussi correspondance à une station de métro. Vous pouvez ainsi rejoindre "Mérode" soit directement par les lignes 1 et 5, soit en faisant correspondance à "Arts-Loi" en venant des lignes 2 et 6.

(Source : Bruxelles Mobilité/20 km de Bruxelles)