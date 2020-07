16h : le point Mobilinfo de la route des vacances

Mise à jour : 16h15

Les routes en Belgique:

- Le ring de Bruxelles est normalement chargé pour un vendredi après-midi. Le tronçon de Zaventem à Grand-Bigard est souvent le plus emprunté à cette heure et on y perd +- 20 min.

- L'autoroute de la mer, E40 Bruxelles - Ostende, est ralentie entre Alost et Gand. Il y a une circulation en accordéon, comme souvent. Comptez +- 20 min supplémentaire en direction de la côte.

- Les travaux à Mons sur l'E19 vers la France provoque +- 20 min de retard sur 6 km.

- La circulation sur l'E411 vers le Luxembourg est fluide.

Les routes en France:

- Ralentissements sur l'A3 de Luxembourg à Dudelange en direction de la France.