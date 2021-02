Week-end contrasté : pluvieux samedi, froid et neigeux dimanche

Samedi, la journée s’annonce grise, maussade et pluvieuse. Une perturbation va remonter du sud apportant de faibles précipitations. En Flandre, le temps sera temporairement plus lumineux en matinée avant l’arrivée des pluies. L’après-midi, ciel bouché pour tout le monde avec des pluies qui vont s’intensifier au sud du sillon Sambre et Meuse. Au total sur toute la journée, on pourrait compter 10 mm de pluie dans cette zone. Les maxima seront conformes aux valeurs de saison avec 5, 6 °C sur les hauteurs et 7 à 9 °C ailleurs.