Vers un record de température pour ce samedi ?

Le temps est au beau fixe, et c'est peu de le dire!, depuis le début de cette semaine. Le mercure grimpe, grimpe, grimpe, à tel point qu'on peut se demander, logiquement, si ces températures sont normales à cette période de l'année. Le mercure affichera de 20 à 25 degrés ce vendredi ... et grimpera encore pour indiquer entre 22°C (du côté de l’Ardenne) et 28°C (pour la Campine) sous le soleil samedi... digne d'une fin de mois d’août !

Des températures remarquables mais pas exceptionnelles

Les conditions anticycloniques actuelles nous permettent de bénéficier d'un temps beau et chaud, particulièrement appréciable en cette arrière-saison. Ces conditions, si elles sont remarquables, n'en sont pas pour autant exceptionnelles. Les étés ont tendance, ces dernières années, à devenir de plus en plus doux : en 2014, 2015, 2016 et 2017, le mois d'octobre avait déjà été particulièrement agréable.

Pour l'instant, en terme de "record" à proprement parler, c'est le 16 octobre 2017 (ex-æquo avec le 12 octobre 1990) qui fait date pour la seconde décade du mois d'octobre. Cette journée est considérée, pour Uccle, comme "le jour d'été le plus tardif" (avec un mercure supérieur à 25°C) puisqu'on avait enregistré 25.7 degrés dans la station située en région Bruxelles-Capitale.

Si on décide de tenir compte de la première décade, peu de chance que le record soit battu ce samedi puisque 26.9°C ont été enregistré à Uccle le 1er octobre 2011.

Du côté de Liège c'est un joli 26.9°C qui fait foi en terme de record (le 16 octobre 2017 à Angleur), et pour la Campine, 26.2°C enregistrés le même jour.