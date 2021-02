Vague de froid en Belgique : pourquoi et à quoi s’attendre ?

Après un conflit de masse d’air ce week-end entre une masse d’air doux au sud de l’Europe et une masse d’air froid au Nord, c’est l’air froid qui a gagné la bataille. Et il va s’installer au moins jusqu’au week-end sur notre pays.

Il va encore faire très froid dans les prochains jours. Cela est dû à une situation de blocage : un puissant anticyclone est positionné sur la Scandinavie et il nous envoie de l’air froid dans un flux de secteur nord-est. Cet anticyclone ne bougera pas énormément cette semaine et nous resterons dans un courant continental et sec. Il nous apportera d’une part de l’air froid (tout le monde l’a déjà remarqué) et d’autre part, la masse d’air va s’assécher dès demain, mardi. Le temps deviendra progressivement plus lumineux. Les lunettes de soleil pourront donc accompagner l’écharpe, le bonnet et la doudoune dans les prochains jours.

Le vent jouera également un rôle dans cette période de froid. Il sera orienté au secteur nord-est et restera " piquant " toute cette semaine. Les températures ressenties seront donc inférieures de 3 à 4°C environ à celles prévues officiellement.