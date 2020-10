Pour qu’une tornade se forme, il faut une certaine organisation

Une tornade observée près d’Anvers : l’IRM le confirme - © Tous droits réservés

Pour qu’une tornade se forme, il faut une certaine organisation. Le moteur, c’est l’instabilité et le cisaillement du vent avec l’altitude (soit des vents de forces et de directions différentes en fonction de l’altitude et parfois forts différentes du vent de surface). Dans une super cellule orageuse, un système se met en place avec de l’ascendance, c’est-à-dire par beaucoup de mouvements verticaux. Cela peut conduire à la formation d’un tube et donc d’une tornade.