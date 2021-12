Une Sainte-Barbe grise, humide, mais douce

Tendance : Un ciel encore bien chargé pour ce samedi, avec quelques éclaircies possibles en toute fin de journée, et de la pluie, quelques flocons, mais un temps un peu plus doux qu'hier

Ce matin, les premières gouttes sont attendues par la côte entre 10 heures et 11 heures : d’abord de la bruine, et ensuite de la pluie. Les précipitations seront plus fréquentes et plus généralisées aussi en deuxième partie de journée, notamment sur l’Ardenne, où elles pourront donner quelques flocons mouillés, sous un vent soufflant ses rafales à 40 km/h.

En fin d’après-midi, le temps redevient progressivement calme, et sec, avec de belles éclaircies qui vont réussir à s’imposer, notamment sur le Littoral. Les T°, c’est assez doux : 1 à 5 ce matin. 2 à 8 cet après-midi.

Ce soir et la nuit prochaine,

La soirée sera sèche et le ciel plutôt dégagé, mais une nouvelle zone de précipitation sous forme de pluie fera son apparition en milieu de nuit.

Et demain matin, dès 6 heures, on pourrait avoir un peu de neige sur le Hainaut et l’Ardenne, à partir de 6h, même si les flocons se montreront plutôt espacés en matinée. L’après-midi, de la pluie sur la moitié ouest, de la neige sur les hauteurs, avec un mercure qui baisse un peu.

Lundi sera gris et pluvieux. Quelques flocons possibles sur les hauteurs.

Mardi, une petite accalmie est en train de se dessiner sur les radars avec un soleil qui sera nettement plus généreux. Les maxima resteront un peu en dessous des moyennes de saison.