Une nouvelle semaine froide accompagnée de quelques ondées

© Météo News Ce lundi matin restera bien calme et donc favorable aux bancs de grisailles ou brouillards par endroit tenace et localement givrants sur le flanc Est du pays et en Ardenne. On peut s’attendre en ce début de journée à des faibles éclaircies localement, notamment sur l’Ouest du pays tandis que les nuages bas ne parviendront pas à se dissiper ailleurs. Les températures se situent au réveil autour de 0°C degré sur pratiquement toutes les régions. -2°C à 5°C du haut plateau fagnard à la côte.

© Météo News Une nouvelle perturbation progressera ce lundi fin d’après-midi depuis le littoral vers le Centre puis l’Est du pays en fin de journée. Le vent se renforcera et Il pleuvra modérément, et ces gouttes se mêleront de flocons dès 200-300m. Au-dessus de 400 ou 500m, on pourrait avoir une petite accumulation de 3 à 6 cm en soirée. En attendant, ciel couvert une bonne partie de l’après-midi sur le pays. Les températures n’augmenteront que très peu avec un mercure situé entre -1 et 3°C sur le relief et plutôt 4 à 6°C en plaine.

Les rafales de vent atteignent jusqu’à 65Km/h (surtout au littoral) à l’arrière de la perturbation qui finira par s’évacuer en milieu de nuit vers l’Allemagne nous laissant un temps sec et toujours assez frais. On note qu'en fin de nuit du verglas pourra à nouveau se former sur les routes.

Les conditions se stabilisent un peu mardi

Demain, des périodes plus lumineuses avec quelques éclaircies dès le début de journée surtout au nord du sillon Sambre-et-Meuse. La grisaille ne se lèvera peut-être pas du tout sur le sud du royaume en province de Namur et de Luxembourg où les températures seront également les plus basses. Des nuages nous rejoindront plus nombreux sur l’ouest en fin de journée, ceux-ci seront porteur de faibles pluies en soirée. On attend pour les maximas pas plus de 1 à 2°C en Gaume contre 5 à 6°C de Liège à Bruxelles. Après des précipitations en cours de nuit, un ciel incertain pour mercredi, mais à priori plus ou moins sec. Une nébulosité variable donc avec des bancs de grisailles parfois tenaces dans le Sud-Est du pays à l’inverse de l’ouest qui bénéficiera de plus de lumière. Températures stables, de saison atteignant 6°C en plaine. Un ciel plus menaçant et variable jeudi qui pourrait donner quelques précipitations hivernales en Ardenne dès 400m environ. Grisailles persistantes, timides éclaircies par ailleurs entre des faibles ondées surtout vers la Flandre.



Les ondées se poursuivent en fin de semaine avec aussi un léger redoux en prévision...

