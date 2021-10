Une météo digne de la Toussaint : instable et bien pluvieuse

Fini le beau ciel bleu, la douceur et le temps clément. C’est confirmé ! Les conditions se dégradent pour ce long week-end de Toussaint. C’est un courant dépressionnaire durable qui s’installe sur le pays… On vous explique tout.

Samedi : nouvelle perturbation

Ciel plombé et pluies modérées au programme dès le lever du jour. C’est une nouvelle onde perturbée qui touchera l’ensemble du pays en matinée. Les pluies seront durables et assez abondantes. Côté vent, il soufflera de manière sensible jusqu’à 60 km/h.

Au niveau des températures, elles baissent. On revient aux valeurs de saison entre 8 et 11 degrés au lever du jour et 10 à 14 degrés en fin de matinée. Côté ciel, dans le courant de l’après-midi, le front pluvieux s’évacuera par les frontières de l’est. Sur les autres régions, le soleil percera timidement sous un régime d’averses.

Dimanche : même scénario

Une nouvelle perturbation active va aborder le pays. Elle sera précédée et suivie d’averses . Côté vent, il restera assez fort jusqu’à 60km/h. Côté mercure, dans le flux de sud, les valeurs remontent temporairement entre 14 et 17 degrés.

Lundi : accalmie temporaire

Moins d’averses pour la Toussaint mais attention au vent. Il soufflera assez fort avec des rafales à 60km/h dans l’intérieur du pays et 70km/h à la mer. Côté averses, elles seront uniquement d’actualité à la mer et au sud pays. Au niveau du mercure, ça baisse nettement. On revient aux valeurs de saison entre 8 à 13 degrés.

Pour le reste de la semaine, le mercure chutera encore avec toujours un temps instable et humide.