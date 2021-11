Une matinée froide et une après-midi nuageuse au programme de ce mardi

La couleur du ciel ce matin © METEONEWS Les gelées sont largement présentes ce matin ce qui peut localement rendre les routes glissantes. Le ciel est assez bien dégagé sur la moitié Sud du pays mais des nuages bas sont déjà présents sur la moitié Nord et ils vont peu à peu grappiller du terrain.

La couleur du ciel cet après-midi © METEONEWS Les éclaircies vont donc se faire plus timides dans le courant de cet après-midi, le ciel sera même généralement couvert avec un peu de bruine possible au littoral. L’Ardenne et surtout la Gaume devraient conserver des éclaircies toute la journée. Côté températures, ça fraîchit nettement avec 5° attendus dans les Hautes Fagnes, 7° le long du Sillon Sambre et Meuse et en Ardenne, 9° à Bruxelles et 10° pour Tournai et Ostende.

Ce soir et cette nuit, des nuages bas et du brouillard devraient se former sur toutes les régions. Avec cette couverture nuageuse, les températures devraient rester positives partout : entre 1 et 5°.

5 images Du brouillard sur toutes les régions dans le courant de la nuit © METEONEWS

Du froid, de l’humidité et les premiers flocons sur les hauteurs

Demain, il fera frais au lever du jour et l’ambiance sera grise avec des bancs de brouillard présents dans de nombreuses régions. Dans la journée, on gardera ce plafond bas et cette grisaille avec de très rares apparitions du soleil près de la frontière française mais malgré tout, le temps restera sec. Les maxima ne dépasseront pas les 4 à 7°. À partir de jeudi, les conditions vont commencer à se dégrader. On aura quelques gouttes entre Ostende et Bruxelles. Plus au sud, on devrait garder un temps sec mais très nuageux. Les températures maximales seront comprises entre 3 et 9°C. Les premiers flocons devraient arriver dans la nuit de vendredi à samedi et sont encore possibles dans le courant du week-end sous forme de giboulée. On parle de quelques flocons mouillés ou d’un peu de grésil qui blanchirait le sol dans les communes à partir de 300m d’altitude.

5 images La couleur du ciel pour la journée de demain, mercredi © METEONEWS