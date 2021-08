Une journée estivale qui va combiner soleil et chaleur

Les températures à 8h du matin varieront entre 12° et 13°

Ce matin , on peut avoir quelques bancs de brouillard dans les vallées ardennaises mais ailleurs tout est bien dégagé et le soleil brillera déjà généreusement.

La couleur du ciel pour cette après-midi © DREAMWALL - RTBF

Dans l’après-midi, quelques voiles nuageux en altitude qui pourront atténuer un peu le rayonnement mais c’est clairement une très belle journée qui nous attend d’autant plus qu’il va faire chaud. On attend 23° à la mer, 25° en Ardenne, 26° dans le tournaisi, et 27 à 28° dans les autres régions.