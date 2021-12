Une embellie après les flocons

Ce samedi : une embellie et un redoux

Actuellement, le thermomètre affiche encore -1° sur les hauteurs ardennaises et sur les Hautes Fagnes. A partir de 10h ce matin, tout le pays sera au-dessus de 0° et ce tout au long de la semaine au moins.

On attend une accalmie ce matin avec de belles éclaircies un peu partout. Les parties Est et Sud-Est resteront sous les nuages plus longtemps pour enfin apercevoir des éclaircies en fin d’après-midi.

Maxima 1° du côté de Saint-Hubert et jusqu’à 7° à la côte.

Un dimanche plutôt pluvieux

Le ciel va se couvrir la nuit prochaine nous amenant quelques pluies peu actives par la côte. Cette perturbation perdurera dimanche en matinée sur tout le pays et les pluies s’espaceront dimanche après-midi. Pas de soleil au menu mais un net redoux : 5 à 12°.

Une semaine au sec mais sous les nuages

La semaine prochaine, les nuages seront davantage présents. Il ne devrait pas y avoir de pluie. Si quelqu’un aperçoit une éclaircie cette semaine, il sera chanceux…