Une dernière journée de pluie avant l’arrivée du soleil

Dans l’après-midi, les ondées seront à nouveau plus fréquentes et le ciel plus nuageux. Ce n’est qu’en fin de journée, vers 17h, que l’on retrouvera un temps plus sec et un ciel plus dégagé à partir du littoral. Les températures sont encore trop justes pour la saison puisqu’on aura 16° dans les Hautes Fagnes, 19° en Ardenne et 20 à 22° ailleurs.