La perturbation essentiellement nuageuse quitte notre pays. Du brouillard pourrait se former sur les hauteurs des provinces de Liège et de Luxembourg en seconde partie de nuit.

Températures remarquables dimanche

Un week-end estival pour les fêtes de Wallonie - © Tous droits réservés

Dimanche sera la journée la plus douce du week-end : de 20 à 25 °C sous le soleil. Quelques cirrus décoratifs en provenance de la mer du Nord se baladeront dans le ciel bleu sur l’Ouest.

Lundi, les hautes pressions faibliront, ce qui permettra à une perturbation de glisser sur notre pays. Un peu (trop peu) de pluie est attendue sur l’Est. Maxima de 17 °C à 22 °C.

Malgré le retour des hautes pressions dans la foulée, l’ambiance sera plutôt nuageuse qu’ensoleillée sur l’ensemble du pays mardi. Des plus belles éclaircies sont prévues en Gaume et dans le pays d’Arlon. Il fera plus frais, pas plus de 12 °C à 17 °C.