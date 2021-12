Un week-end de Noël décidément gris avec un peu de pluie ce dimanche

La pluie est encore au programme pour ce dimanche 26 décembre. Nous attendons des faibles quantités mais il fera quand même plus humide que la veille. Pratiquement toutes les régions seront touchées pour cet épisode. Avant un début de semaine plutôt calme et similaire aux conditions de ce week-end, le temps devrait s'agité sérieusement entre mardi et jeudi avec beaucoup de vent. Une douceur remarquable est attendue pour terminer ce mois de décembre.