Un temps sec mais gris : voilà le menu météo de ce lundi

Ce matin, le ciel sera bien gris avec une couche de brume et de brouillard assez tenace sur l’ensemble des régions. Il y aura donc très peu de chance d’apercevoir le soleil. Nous sommes en fait dans des conditions anticycloniques avec des pressions élevées, ce qui bloque l’humidité au sol. La bonne nouvelle c’est que les températures sont largement positives et vers la fin de matinée on attend de 5°C sur les hauteurs à 8°C au littoral.