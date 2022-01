Un temps plus gris mais généralement sec ce mercredi

Ce matin , les grisailles seront nombreuses sur la plupart des régions et pourraient se montrer tenaces par endroits. Malgré ces nuages, le temps restera généralement sec, à l’exception d’un peu de bruine localement entre le Hainaut et la province d’Anvers. On peut tout de même espérer le retour d’éclaircies depuis le bord de mer. Les gelées sont moins fréquentes qu’hier et cantonnées au sud du sillon Sambre-et-Meuse avec des valeurs de -6 à 0°C. Ailleurs, on attend de 2 à 3°C.

L’après-midi , le temps restera bien gris à l’est d’un axe passant par Charleroi, Bruxelles et Anvers. Plus à l’ouest, les éclaircies gagneront du terrain vers le Hainaut et la région bruxelloise. Les maxima seront en légère hausse par rapport aux derniers jours : 0 à 2°C prévus sur les reliefs ardennais, 4 à 5°C de Liège à Mons, 6°C à Bruxelles, 8°C dans le Tournaisis et 9°C à la côte.

Ce soir et cette nuit , ce sera le retour de nuages bas sur l’ensemble des régions avec de nouveau un risque de brouillard givrant et des minima de -6 à 2°C, en allant des hauteurs vers le bord de mer.

Demain, nous garderons un temps sec avec beaucoup de grisaille et du gel en matinée. Des éclaircies pourront s’imposer plus facilement sur la moitié sud du territoire. Ensuite, l’après-midi, la grisaille restera compacte au nord du sillon Sambre-et-Meuse, tandis qu’au sud de celui-ci le temps sera plus ensoleillé. Les températures ne dépasseront pas 3 à 6°C l’après-midi. À noter que nous connaîtrons une inversion thermique, c’est-à-dire qu’il fera plus doux en Ardenne (grâce au temps ensoleillé) que sur le centre et au littoral, qui resteront sous la grisaille.

La journée de vendredi débutera de nouveau sous la grisaille sur la moitié nord de notre pays tandis que plus au sud de belles éclaircies se développeront. La couche nuageuse pourrait avoir du mal à se dissiper sur la moitié nord en cours de journée. Nouvelles gelées attendues le matin et puis les maxima se hisseront entre 3 et 7°C, avec toujours ce phénomène d’inversion thermique et les températures les plus élevées seront atteintes dans les régions ensoleillées, c’est-à-dire au sud du sillon Sambre-et-Meuse.

Première tendance pour ce week-end : samedi, les nuages seront toujours plus nombreux sur la moitié nord que sur la moitié sud, même s’il y aura des éclaircies au fil des heures. Retour d’un temps plus gris et humide partout dimanche, avec même la possibilité de quelques flocons en Ardenne. Maxima de 3 à 6°C pour samedi et de 1 à 8°C pour la journée de dimanche.