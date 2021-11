Un temps ensoleillé ce vendredi après la dissipation des nuages bas

La météo - 12/11/2021 Les prévisions en Belgique

Ce matin, la grisaille sera présente sur la plupart des régions, avec du brouillard parfois dense. Quelques éclaircies parviendront tout de même à s'imposer localement au fil des heures. Les températures sont une nouvelle fois négatives en début de journée avec le risque de chaussées glissantes par endroits, prudence ! Vers la fin de matinée, les thermomètres afficheront de 6°C sur les hauteurs à 9°C en plaine.

Cet après-midi, la grisaille disparaîtra, plus rapidement qu'hier, pour laisser la place à un franc soleil. On notera juste la présence de voiles d'altitude. Ensuite, le ciel se couvrira progressivement par le littoral, à l'approche d'une perturbation, et quelques gouttes seront déjà possibles à la côte en fin de journée. Côté maxima, on attend 8 à 9°C en Ardenne, 10 à 11°C dans le centre et 12°C sur la frange littorale.

En cours de soirée et de nuit, la perturbation progressera sur notre pays et toutes les régions seront concernées par des averses. Pas de gelées prévues car les minima resteront largement positifs, compris entre 6 et 11°C.



Retour d’un temps gris ces prochains jours

Demain, la journée sera très nuageuse dès le matin avec de fréquentes pluies, surtout sur le nord du pays. On peut espérer le retour de quelques éclaircies l’après-midi près du bord de mer. On attend encore un peu de bruine sur l’ensemble du territoire. Les maxima se situeront entre 7 et 13°C. Dimanche, encore un temps gris accompagné de quelques averses avant le retour d’un temps plus sec et de quelques éclaircies par l’est en fin de journée. Les températures n’évolueront guère et resteront comprises entre 9 et 12°C. Le début de semaine prochaine s’annonce bien couvert avec une couche de nuages bas assez tenaces et des maxima de 7 à 10°C lundi et de 6 à 9°C mardi.

