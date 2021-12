Un réveillon de Nouvel an lumineux et plutôt doux

Pour cette matinée du réveillon de Nouvel an, retour des éclaircies de la botte du Hainaut jusqu’à Liège, les nuages bas mettront un peu plus de temps à se dissiper au sud du sillon Sambre et Meuse. D’ici la fin de la matinée, des nuages reviendront via la côte apportant quelques gouttes du littoral à la région d’Anvers. Il fera très doux puisqu’on attend vers 11 heures ce matin de 9 à 13 °C.

Pour cet après-midi : le ciel se couvrira globalement mais des éclaircies restent possibles, surtout sur l’extrême sud du territoire où le soleil devrait briller plus généreusement. Le vent restera modéré mais la douceur bien présente avec des maxima qui donneront 10 °C du côté de St-Hubert, 12-13 dans le centre, 14 °C pour Bruxelles et 15 °C pour Tournai.

Pour la nuit du réveillon : des bancs de brumes et de brouillards se formeront dans le courant de la soirée et la nuit prochaine, le vent baissera et les minima resteront doux et compris entre 8 et 11 °C.