Un peu plus d’éclaircies et moins d’averses : c’est le programme de ce vendredi

© RTBF - DREAMWALL La journée commencera sous la grisaille avec encore la possibilité de quelques gouttes par endroits ce matin. Quelques timides éclaircies parviendront tout de même à percer cette couche nuageuse. Vers la fin de matinée, les thermomètres afficheront 15 à 17°C sur les hauteurs, 19 à 20°C sur la plupart des autres régions, et 21°C du côté de Tournai et Anvers.

© RTBF - DREAMWALL Cet après-midi, le ciel sera partagé entre passages nuageux et éclaircies. Les éclaircies seront plus nombreuses au fil des heures. Quelques petites ondées sont encore prévues mais elles seront de plus en plus rares. On gagnera quelques degrés par rapport à hier avec des maxima de 17 à 19°C sur les reliefs ardennais, 20°C à la côte, 22°C le long du sillon Sambre et Meuse ainsi qu’à Virton, 23°C pour Bruxelles et la Campine, et 24°C dans le Tournaisis. On retrouvera donc des valeurs conformes aux normales de saison.

En cours de soirée et de nuit, l’amélioration se poursuivra avec le retour d’un temps sec partout et d’un ciel plus dégagé. Les minima iront de 11 à 14°C.

Le week-end se déroulera en deux temps

Le retour du soleil est attendu pour demain avec un temps lumineux malgré un voile nuageux plus ou moins épais le matin, et quelques nuages de beau temps l’après-midi, surtout sur la moitié sud du pays. Ce sera d’ailleurs la plus belle journée de la semaine. Les maxima seront encore en hausse, compris entre 21 et 26°C. Des orages se développeront déjà depuis le nord-ouest du royaume dans la nuit de samedi à dimanche. Dimanche, le temps sera à nouveau plus instable avec le passage d’une perturbation pluvio-orageuse sur notre pays. Le vent sera sensible et les maxima, en baisse, resteront tout de même proches des valeurs de saison : entre 17 et 21°C. La semaine prochaine débutera avec de nouveau beaucoup de nuages et des averses pour la journée de lundi, mais pas d’orage. Les températures se maintiendront entre 18 et 22°C l’après-midi. On devrait retrouver un temps sec plus durable à partir de mardi prochain.