Un peu de pluie ou de neige ce jeudi

© Meteonews On va suivre attentivement ce jeudi une zone pluvio-neigeuse qui descend de la mer du Nord vers les Hauts de France et qui passera sur notre pays, à priori plus active sur l’ouest (le long de la frontière française, du Hainaut à la Gaume) que sur les autres régions. La limite pluie-neige devrait se situer vers 200 à 300m d’altitude. Donc des flocons fondants seront possible jusqu’en plaine au lever du jour. Une petite accumulation est envisageable au-dessus de 400 à 500m d’altitude. La matinée sera donc assez hivernale.

© Meteonews L’après-midi, les dernières chutes de neige s’évacueront par le sud-est tandis que le temps redeviendra sec ailleurs. Les maxima afficheront 0 à 5 ou 6°C et le vent de sud-ouest deviendra modéré avec des rafales de 30 à 40 km/h.

Ce soir et la nuit prochaine, d’abord une petite accalmie avec un temps sec et des températures de -1 à +4°C. Dès la fin de nuit, on surveillera la perturbation suivante qui sera plus active que la précédente et qui arrivera par l’ouest en toute fin de nuit avec de la pluie ou de la neige selon l’altitude.

5 images © Meteonews

Neige vendredi avant un net redoux le week-end

Demain vendredi, la situation sera délicate sur les reliefs où il devrait neiger abondamment. En plaine, jusqu’à 200m d’altitude il s’agira de neige fondante passant vite en pluie, par contre vers 300m, on aura un peu de neige au sol avant que cela ne tourne en neige fondante. C’est au-dessus de 400 à 500m que la neige pourrait s’accumuler de manière significative demain matin. On parle de 20 cm de neige fraîche sur le toit de la Belgique et une situation compliquée sur les routes en Ardenne. Situation à suivre de près. Mais le contraste sera grand entre la plaine où la pluie tombera et les reliefs où c’est la neige qui va s’accumuler temporairement. Maxima de -1° à Botrange et 4 à 5°C dans le centre du pays. Le vent d’ouest sera soutenu, rafales de 50 à 60 km/h. Finalement, cette zone pluvio-neigeuse sera suivie d’un net redoux qui se concrétisera samedi et dimanche. Samedi avec un temps généralement sec, puis dimanche une zone de pluie, y compris sur les reliefs. On devrait atteindre 5 à 12°C dimanche après-midi.

5 images © Meteonews