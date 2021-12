Un peu de bruine ce mercredi

Sans grande surprise, on va encore vous parler de grisaille et de douceur aujourd’hui. On va y ajouter ce matin de la bruine assez répandue, mais relativement faible. Sur le nord, par endroit, quelques faibles gouttes de pluie, mais cela restera assez anecdotique. Le ciel restera résolument couvert ce mercredi et une zone de pluie complètement affaiblie pourra distiller quelques très faibles averses.

Dans ces conditions, pas vraiment d’éclaircies à espérer. Le gris restera donc de mise toute la journée. Sans grands changements les maxima atteindront à nouveau 6 à 10°C et le vent de sud-ouest sera très faible.

Ce soir et la nuit prochaine , le temps redevient plus sec, les bruines deviendront marginales. Les bancs de brume et de brouillard se reformeront en pas mal d’endroits. La douceur se maintient avec 5 à 8°C pour les températures les plus basses.

Demain jeudi, toujours sous la grisaille, il devrait faire plus sec qu’aujourd’hui et l’on pourrait même se mettre à rêver d’une éclaircie locale, surtout sur le nord du pays, le long de la frontière avec les Pays-Bas et pourquoi pas sur le centre. Par contre, sur le sud, la couverture nuageuse restera bien compacte. Les températures sont encore bien douces : 6 à 11°C.

Vendredi, les nuages restent d’actualité et tout doucement la masse d’air se rafraîchit un peu, on ne devrait plus dépasser 6 à 8°C. Le vent faible commencera à s’orienter au secteur nord-est.

Le week-end confirmera les nuages bas et ces maxima de 6 à 8°C samedi et 5 à 7°C dimanche. Les nuits ne seront pas encore trop froides.

La première tendance pour le début de la semaine prochaine : poursuite du temps calme mais progressivement de l’air plus froid arrive. 2 à 6°C lundi, 0 à 3°C mardi et 0°C partout mercredi et de bonnes gelées nocturnes (-2 à -6°C).