Le ciel est et sera encore bien gris aujourd’hui avec de la bruine par endroit le long de la frontière française.

Durant le reste de la journée, le temps sera sec sur tout le pays. Températures au réveil entre 5 et 10°. On pourra apercevoir quelques courtes éclaircies par l’Est en seconde partie de journée particulièrement sur les provinces de Liège et du Limbourg. Maxima pas beaucoup plus haut : de 7 à 12°.

Dès demain matin, de la grisaille compacte et généralisée dés est au programme. Maxima entre 5 et 8°.

On gardera le même type de temps pour mardi avec des nuages bas, du brouillard toute la journée mais un temps sec. Maxima : entre 5 et 9°. Un aperçu d’un mois de novembre dans toute sa splendeur.

Mercredi, la grisaille se fait chasser par des nuages de pluies très faibles.

Le reste de la semaine, les températures resteront largement positives les matins. En après-midi, on ne gagnerait qu’un degré en journée par rapport aux valeurs matinales. Le temps restera calme mais souvent gris et humide.