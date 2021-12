Un mercredi dans la douceur et la pluie

Après une brève accalmie, cette matinée s’annonce pluvieuse puisqu’une perturbation abordera notre territoire en remontant de France vers 09h et gagnera peu à peu l’ensemble des régions. Le vent restera faible à modéré. On retrouvera en fin de matinée des températures comprises entre 8 et 10°C.

Durant l’après-midi , pas de miracle, le ciel restera bien couvert et le temps pluvieux sur l’ensemble du Royaume. On attend de 1mm du côté des Flandres jusqu’à 5mm au niveau des Hautes-Fagnes. Le vent se renforcera d’un cran sur tout le pays avec des rafales pouvant atteindre 40 ou 50 km/h à l’intérieur des terres. Le mercure indiquera 11°C à St-Hubert et à Spa contre 13-14°C dans le reste du pays.

Ce soir et la nuit prochaine , quelques éclaircies sont attendues du côté du littoral tandis que les pluies iront en faiblissant du Hainaut jusqu’aux Hautes-Fagnes. Les minima seront compris entre 11 et 14°C.

Demain, jeudi, des éclaircies sont prévues en matinée du Hainaut à la Flandre Orientale en passant par Bruxelles. Ailleurs, la grisaille perdurera et de faibles pluies sont au menu dans l’est et le sud-est du pays. Durant l’après-midi, retour de la couverture nuageuse pour tout le monde, quelques pluies sont toujours au programme. Les maxima seront stables et compris entre 11 et 14°C.

Vendredi, des éclaircies et un temps plus sec sont attendus dans la douceur avant un samedi presque printanier : douceur et soleil seront de la partie pour débuter 2022 !