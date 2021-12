Un mercredi calme entre éclaircies et passages nuageux

Ce matin , on retrouve un ciel encore chargé en Ardenne mais ailleurs, des éclaircies parviennent tout de même à se développer. Le vent nous apporte un peu plus de douceur, il ne gèle donc pas ce matin. Les températures à 8h iront de 1° dans les Hautes Fagnes à 6° à la mer.

Cette après-midi , le ciel restera partagé entre nuages et éclaircies. Les maxima ne dépasseront pas les 1 à 2° en Ardenne, ailleurs on aura de 4 à 7°.

La nuit prochaine , quelques averses ou quelques giboulées vont déborder dans le Hainaut, le long de la frontière française. Ailleurs, on gardera un ciel partiellement nuageux et un temps sec. Les minima iront de -1° dans les Hautes Fagnes à 5° au littoral.

Demain matin, un épisode de giboulée est attendu sur la moitié Est du pays avec de la neige possible à partir de 200 ou 300m d’altitude (petite accumulation au sol de 1 ou 2cm). À l’Ouest, quelques gouttes de pluie seront également possibles. Dans l’après-midi, les giboulées vont se décaler vers les hauteurs des provinces de Liège et du Luxembourg (300-400m d'altitude). Ailleurs le temps sera variable avec la possibilité de belles éclaircies localement. Il fera plus frais avec 0 à 4° au mieux du jour sur l’Est et 6 à 7° sur l’Ouest.