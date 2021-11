Un dimanche très nuageux en perspective

© Meteo News La matinée s’annonce grise et humide avec encore beaucoup de grisaille sur toutes les régions et un risque de quelques gouttes sur la moitié est de notre pays. Le vent de secteur ouest sera sensible avec des rafales jusqu’à 50 km/h. En fin de matinée, les thermomètres afficheront de 6°C dans les Hautes-Fagnes à 11°C au littoral.

© Meteo News Pas vraiment de changement attendu pour cet après-midi : la couverture nuageuse restera bien dense mais on peut espérer quelques éclaircies sur le nord du pays. Le temps sera généralement sec mais il y aura toujours un risque de bruine des Hautes-Fagnes jusqu’à la province de Luxembourg. Les maxima seront plutôt stationnaires par rapport à hier : on attend 6 à 7°C sur les reliefs, 10 à 11°C dans le centre et près du bord de mer, et 12°C en Campine.

En cours de soirée et de nuit, retour d’un temps sec partout mais avec toujours beaucoup de nuages. Le vent sera plus faible, ce qui permettra au brouillard de se former par endroits. Les minima se situeront entre 0 et 3°C en Ardenne (avec un risque de gelées blanches), et entre 4 et 9°C sur les autres régions.

6 images © Meteo News

Temps sec et variable ces prochains jours

Demain, il fera frais en tout début de journée sur l’Ardenne avec des températures proches de 0°C. Les nuages seront assez nombreux le matin mais quelques éclaircies seront tout de même possibles et le temps restera sec. Les éclaircies seront un peu plus nombreuses l’après-midi, mais les nuages resteront tout de même majoritaires. Les températures maximales iront de 7 à 12°C. La journée de mardi débutera sous les nuages bas, voire le brouillard, au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Ailleurs, le soleil devrait déjà se montrer assez généreux. Ensuite, le temps sera plutôt ensoleillé sur l’ensemble du territoire. Maxima de 7 à 12°C. Mercredi devrait être la plus belle journée de la semaine. On attend encore des bancs de grisaille matinale avant de retrouver un ciel globalement bien dégagé. Les températures resteront stables, comprises entre 8 et 12°C l’après-midi.

6 images © Meteo News